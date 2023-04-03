عاجل.. القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يعقد لقاء أخويا مع محمد بن سلمان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن الرئيس السيسى عقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن الرئيس السيسى عقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى. وكان الرئيس السيسى وصل إلى جدة، وذلك وفقا لما قالته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

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