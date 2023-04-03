التعليم: امتحانات الشهر لصفوف النقل فقط ولا اختبارات للشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:30 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهر تعقد لصفوف النقل فقط، ولا اختبارات شهور لطلاب الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية العامة وأيضا الدبلومات الفنية، مضيفة أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية يحتسب وفق الدرجات الحاصل عليها الطالب فى امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة فى اختبار شهر مارس لصفوف النقل تكون فيما درسه الطالب خلال شهر مارس الماضى وأوائل إبريل الجارى وتكون اختبارات قصيرة تعقد أثناء الحصة الدراسية.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل الجارى بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.