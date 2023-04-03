المصروفات والعناوين.. معلومات عن المدارس المصرية اليابانية مع بدء التقديم

جدة - نرمين السيد - ويمكن للراغبين فى التقدم الدخول إلى الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، ويبدأ سن قبول الطلاب من 4 سنوات وحتى 5 سنوات ماعدا يوم واحد، ويمكن الاطلاع على شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس الحالية، التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

المدارس المصرية اليابانية

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة فريدة بدأتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، تقوم على تطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى ترتكز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ومن أهم خصائص النظام التعليمى فى اليابان، هو الاهتمام ليس فقط بالمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، لكن الاهتمام أيضا بمهاراته الاجتماعية ليصبع عضوا مسؤولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف إلى التنمية الشاملة للطفل من خلال 3 ركائز أساسية هى: القاعدة الأكاديمية الصلبة المتمثلة فى المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير، والصحة الجسماية والعقلية، والشخصية السوية من خلال السيطرة على الذات وتعلم مهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخر، كما تم تصميم المدارس على مساحات واسعة توفر للطلاب بيئة تعلم أفضل وتسمح لهم بممارسة الكثير من الأنشطة.

لمعرفة المزيد عن نظام التعليم بالمدارس المصرية اليابانية يمكن اتباع الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg/programs/

وخلال العام الدراسى 2023/2024، يمكن التقديم لعدد51 مدرسة مصرية يابانية موزعة على 26 محافظة.

والمدارس المصرية اليابانية هى مدارس حكومية بمصروفات، الدراسة فيها ممتدة من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويدرس فيها المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية.

ويشترط للتقديم أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية من أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إضافة إلى شرط السن فى أول أكتوبر.

كما يشترط إقامة الطفل فى المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى القريب المتقدم له حفاظا على سلامة وراحة الطلاب، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مسوى المدارس المصرية اليابانية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس المصرية اليابانية

يبدأ التقديم للمدارس إلكترونيا، وبعد القبول يتم تقديم المستندات التالية:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر).

- بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمى) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

- التسلسل الدراسى للصفوف بدءا من المرحلة الثانية لرياض الأطفال.

- يوقع ولى الأمر على إقرار بالتزاماته (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة× وفى حالة مخالفة ولى الأمر أى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحلق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

قواعد سداد المصروفات الدراسية

فى إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2024/2023 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أى تطبيق أخر

- متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط فى خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى فى شهر نوفمبر القسط الثالث فى شهر يناير).

مصروفات المدارس اليابانية 2022/2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة مصروفات القيد للعام الدراسى الجديد 2023/2024، 15800 جنيه ( خمسة عشر الف و ثمانية مائة جنية مصرى فقط لا غير).

ويتم صدور قرار وزارى خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمى.

وتعتبر قيمة الزى المدرسى إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالى 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصرى فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالى 750 جنية (سبعمائة وخمسون جنية مصرى فقط لا غير).

وبالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 يبدأ العام الدراسى فى الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أى مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد فى الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسى الثانى يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

عناوين المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسى 2023/2024، 51 مدرسة موزعين على 26 محافظة كالتالى

محافظة القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر: زهراء مدينة نصر مرحلة الـ4000- مساكن الضباط- مدينة نصر- القاهرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة: القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا جنينة المستثمرين الجنوبية- التجمع الخامس- خلف سور الغابة المتحجرة.

- المدرسة اليابانية بالشروق 1: شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينة الشروق.

- المدرسة اليابانية بالشروق 2: مدينة الشروق- مشتل الشروق- شارع الجراج- بجوار بنك القاهرة.

- المدرسة اليابانية بالشروق 3: مدينة المستقبل- المجمع التعليمى.

محافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد: محافظة الجيزة- مدينة الشيخ زايد- الحى الـ11.

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر: الحى الـ11 الشماليات، 6 أكتوبر- المنطقة الصناعية.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث بالسادس من أكتوبر: قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث- السادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر: مساكن دهشور أمام المركز الطبى- السادس من أكتوبر.

محافظة القليوبية

المدرسة المصرية اليابانية ببنها: قسم أول الجزء الجنوبى بنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور: مدينة العبور- الحى السابع- بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

محافظة الإسكندرية

المدرسة اليابانية ببرج العرب 1: الحى السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2: الإسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

محافظة البحيرة

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى: قرية الشعراوى- حوش عيسى- البحيرة.

محافظة دمياط

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة: مدينة دمياط الجديدة- الحى المتميز- بجوار كمبوند دار مصر.

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ: قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر: طريق ميت غمر القاهرة- أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد: محافظة الدقهلية- مركز بنى عبيد- بجوار استاد بنى عبيد الرياضى.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة: جمصة- الدقهلية- بجوار مدرسة المتفوقين.

- المدرسة المصرية اليابانية تمى الأمديد: قرية الربع- تمى الأمديد.

محافظة الشرقية

المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر: الشرقية- مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)- الزعاقة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق: قسم ثانى الزقازيق- حى كفر عبد العزيز- الزقازيق- الشرقية.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 1: المجاورة 37 الحى الخامس- قسم ثان- العاشر من رمضان- الشرقية.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر 2: مجاورة 72 العاشر من رمضان.

محافظة الغربية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمحلة (الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقى): شارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا: آخر مجمع الجلاء التعليمى.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود: محافظة الغربية- سمنود- قرية ميت هاشم- طريق المحلة- زفتى.

محافظة كفر الشيخ

- المدرسة المصرية اليابانية بيلا: قرية ابشاى- مركز بيلا.

محافظة المنوفية

- المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا: المنوفية- قويسنا- المنطقة الصناعية- المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملى.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم: المنوفية- شبين الكوم- نزلة الكوبرى العلوى.

محافظة السويس

- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس: السلام- بجوار سور الجامعة وخلف المعهد العالى للهندسة- حى فيصل- السويس.

محافظة الإسماعيلية

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية: الإسماعيلية- الكيلو 7 - أرض فيديكو.

محافظة بورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد: تقاطع شارع العبور وأسوان- أمام معمل البرج- جى العرب- بورسعيد.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد: بورسعيد- مدينة بورفؤاد- بجوار مركز شباب سبورتنج.

محافظة شمال سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش: مدينة العريش- حى تقسيم ثانى العريش.

محافظة جنوب سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء: حى النصر- طور سيناء.

- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ: بجوار أرض الجمعية للبناء والإسكان- أمام جامعة الملك سلمان- حى النور- شرم الشيخ.

محافظة الفيوم

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم: مدينة الفيوم الجديدة - طريق أسيوط الغربى.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس: الفيوم- مركز سنورس- منشأة طنطاوى مفارق كمال بركات.

محافظة أسيوط

- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة: أسيوط الجديدة- ابنى بيتك- المرحلة الثانية- بجوار عمارات محلب.

محافظة المنيا

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة: المنيا الجديدة- الحى الخامس.

محافظة بنى سويف

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة: بنى سويف الجديدة الحى الرابع.

محافظة قنا

- المدرسة المصرية اليابانية مدينة قنا: مساكن عثمان- خالف نادى طلائع مينا.

محافظة سوهاج

- المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج: ساحل طهطا- طهطا.

محافظة أسوان

- المدرسة المصرية اليابانية الرديسية: الرديسية قبلى- مركز أدفو.

- المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد: امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

محافظة البحر الأحمر

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 1: أول طريق الحجاز- بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالغردقة 2: تقسيم النور- الأحياء.

محافظة الوادى الجديد

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادى الجديد: الخارجة- بجوار مركز الإشعاع الحضارى.

محافظة مرسى مطروح

- المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح: حى الكيلو 7.