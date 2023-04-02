فى أحد التناصير.. شمامسة جدد بإيبارشية سمنود

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، اليوم الأحد، عشية وقداس أحد المولد أعمى المعروف بـ "أحد التناصير" بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسى التابعة للإيبارشية.





وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة برتبتى مرتل وقارئ. وفى السياق ذاته عمد نيافته عدد من الأطفال، ودشن اللوح المقدس، وكرسى المذبح.

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