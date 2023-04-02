يوم روحى ترفيهى للأطفال ذوى القدرات الخاصة بإيبارشية هولندا

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية هولندا، لقاءً لأطفالها من ذوى القدرات الخاصة حمل عنوان "Superheroes" "أى الأبطال القادرون"، بحضور الأنبا أرسانى أسقف الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الهولندية أمستردام.





شارك فى اللقاء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف كنائس الإيبارشية، وقاد فعالياته خدام وخادمات متخصصون فى خدمة الفئات الخاصة، ومجموعة من شباب الإيبارشية. صلى المشاركون فى اللقاء القداس الإلهى، تلته مجموعة من الفقرات المتنوعة، ما بين الألعاب الجماعية والفردية والأنشطة الخاصة مثل التلوين والموسيقى، وحرص نيافة الأنبا أرسانى فى نهاية اللقاء على تقديم الشكر لكل من ساهم فى فعالياته.

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