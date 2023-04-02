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جدة - نرمين السيد - من جانبه، وجه رئيس الهيئة، بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.
كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب.
يأتى ذلك بالإضافة إلى الحجز الإلكترونى، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا، وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.
وأوضحت هيئة السكة الحديد، مواعيد حجز القطارات كالتالى:
الموافق 2 أبريل 2023، موعدا للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023.
حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.
حجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.
حجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.
حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.
حجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك، كما تقرر أن صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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