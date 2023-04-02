طقس الإثنين.. حار على القاهرة والدلتا حتى شمال الصعيد

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية فى تقريرها عن حالة الطقس غد الإثنين، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.





وقالت الهيئة فى بيانها، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أنَّ يشهد البحر المتوسط ارتفاع فى الموج (1.5/2.5 متر)، وتصل سرعة الرياح فى القاهرة الكبرى إلى (16 كم/س)، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية أنشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (السلوم - مطروح). درجات الحرارة غدا الإثنين: تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا. تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا. وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجات ليلًا. وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

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