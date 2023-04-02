وزير الطيران المدنى يباشر سير العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - باشر الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد بالحى الحكومى والذى يأتى فى إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل شامل ونوعى إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.





هذا وقد قام وزير الطيران بممارسة مهام أعماله من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعا مع عدد من قيادات بالوزارة، أكد خلاله أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وبداية لعصر جديد من العمل الحكومى المتطور. كما حرص الفريق محمد عباس بالمرور على كافة العاملين بديوان الوزارة فى الأقسام والإدارات والقطاعات المختلفة للاطمئنان على ممارسة سير العمل، ومدى توفير كافة التيسيرات وسبل الدعم الكامل لهم تمهيدًا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية. ووجه وزير الطيران بأهمية مواصلة العمل على قدم وساق والحرص على تطوير الأداء ومواكبة التطورات الحديثة بما يليق بالجمهورية الجديدة والطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الحالية خاصة ان المقر الجديد للوزارة يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية العالمية لمواكبة تطورات الحكومة الذكية لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمى.

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