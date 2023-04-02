محافظة القاهرة: إطفاء الشاشات ولوحات الإعلانات بالطرق وتخفيض إضاءات المحال ترشيدا للكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت محافظة القاهرة بدء عملية ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظًا على الطاقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللوء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ومن جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%.

ووجه اللواء خالد عبد العال بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي توجد على واجهتها.

كما شدد محافظ القاهرة، على المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما أكدت الصفحة الرسمية لحي الشرابية، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات والشاشات الإعلانية أيًّا كان نوعها بعد الساعة 9.30 مساءً إطفاءً كاملًا وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.