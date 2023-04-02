وزير الصحة: انخفاض نسب مشاركة السيدات بسوق العمل من أهم أسباب الزيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 06:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ظاهرة انخفاض نسب مشاركة السيدات في سوق العمل، واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي لتفاقم الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للسكان، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان، وبحضور كافة الوزارات والقطاعات والهيئات وبعض الجهات المنوطة بملف القضية السكانية، لتبادل النقاش والأفكار، ودراسة الأسباب والدوافع المؤدية لتفاقم الزيادة السكانية، والوصول إلى حلول تشاركية مبتكرة تساهم في الحد من الزيادة السكانية، وتوفير حياة صحية واجتماعية واقتصادية آمنة للأسرة المصرية.

توجيه بتوفير فرص عمل للسيدات في المشاريع القومية بالتنسيق مع الجهات المنوطة

ووجه وزير الصحة والسكان، بضرورة التنسيق والتشارك مع الجهات المنوطة بتوفير فرص عمل تتناسب مع هؤلاء السيدات، إلى جانب إشاركهن بمشاريع قومية، بما يساهم في الخروج بحلول حقيقة للقضية السكانية، تماشيًا مع رؤية الدولة، بتوفير الحياة الصحية الكريمة لكل أسرة مصرية، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم للقضاء على هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفقًا لتوجهات الدولة، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 7 آلاف ندوة تثقيفية توعوية متخصصة حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 68 ألف و809 مواطنين خلال شهر فبراير 2023.