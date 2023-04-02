وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقى تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية رحب فى بداية اللقاء برئيس مجلس النواب العراقى فى بلده الثانى مصر، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التى يبذلها فى الحرب على الإرهاب.

كما أكد شكرى على أهمية دور المجالس النيابية فى توطيد العلاقات بين مصر والعراق، ومعرباً عن الارتياح لما تشهده المؤسسات التشريعية بالبلدين من تعاون.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بدفع التعاون مع العراق الشقيق إلى أرحب الآفاق، مثنياً على التطور الملموس فى العلاقات الثنائية بين البلدين وفى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، والذى تنظر إليه مصر من منظور استراتيجى شامل لربط المصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التى ستعود على جميع الأطراف، والتطلع إلى تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها فى إطار الآلية فى أقرب وقت.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع إلى انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسى وزراء البلدين فى القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى اهتمام مصر بالاستجابة للمطالبات العراقية بمساهمة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار فى العراق، وذلك فى ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات واسعة، أخذاً فى الاعتبار البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات بالفعل.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقى عن التقدير الكامل لدور مصر المحورى حيال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مثمناً الدعم المصرى المستمر لبلاده.

كما أكد على حرص العراق لاستمرار دفع العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك كنموذج ناجح للتعاون العربى سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام والتحديات المشتركة التى تواجه المنطقة، كما تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين مسؤولى البلدين الشقيقين ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.