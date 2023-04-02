منذ 7 سنوات.. ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات حركة سفن للمرة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 05:24 مساءً - صرحت هيئة ميناء الأسكندرية، بأن اليوم الأحد، شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة للميناء، تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر مارس 2023، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت أعداد السفن خلال شهر مارس 404 سفن، بزيادة قدرها 120 سفينة عن شهر فبراير، بواقع 42.2% نسبة زيادة.

وقال بيان الميناء اليوم: تصدرت سفن الصب السائل طليعة السفن التي شهدت ارتفاعا خلال شهر مارس، مقارنة بشهر فبراير بواقع 91% تليها العبارات بواقع 83.2% ثم سفن البضائع العامة بواقع 41.3%

وشهدت الهيئة أيضاً إرتفاعا كبيراً في سفن الحاويات خلال شهر مارس، حيث ترددت على مينائي الإسكندرية والدخيلة 153 سفينة حاويات بزيادة قدرها 42 سفينة عن شهر فبراير والذي كان قد سجل عدد 111 سفينة حاويات وبذلك تكون نسبة الزيادة المحققة في سفن الحاويات هي 37.8%.

كما شهدت سفن الصب الجاف زيادة قدرها 29% خلال شهر مارس 2023، مقارنة بالشهر السابق، فضلا عن استقبال أرصفة محطة الركاب السياحية لأربع سفن سياحية خلال ذات الشهر.

وفي سياق متصل فإن مؤشرات المقارنة السنوية تشير أيضاً إلى تحقيق إرتفاعاً ملحوظاً في حركة السفن خلال مارس 2023 مقارنة بمارس 2022 وخاصة في سفن الحاويات والتي حققت نسبة زيادة بلغت 50% بفارق 51 سفينة حاويات عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما حققت سفن الصب السائل زيادة قدرها 5% خلال مارس 2023 مقارنة بمارس 2022 وكذلك سفن السياحة والتي بلغت 4 سفن مقارنة بعدد 1 سفينة في مارس من العام الماضي ، وبذلك فقد سجلت إجمالي حركة السفن خلال مارس 2023 عدد 404 سفينة مقارنة بعدد 371 سفينة خلال شهر مارس من عام 2022 بنسبة زيادة 8.9% .

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.