رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 05:23 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسيد/ أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجلس النواب العراقي، مُعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، معربًا عن تقديره لما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والعراقية من تعاون وثيق.

وأشار إلى مستوى العلاقات المتميز بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

كما تطرق إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، معربا عن تطلعه لخروج اللجنة المشتركة بنتائج تسهم في دفع العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس مجلس النواب العراقي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، معرباً عن تطلع البرلمان العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وكذا في إطار آلية التعاون الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن.

وأضاف: نرغب أيضًا في الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في السوق العراقية، كما نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها الربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا العربية المشتركة، والجهود التي يتم بذلها لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية.