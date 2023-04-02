وزير الطيران المدني يباشر سير العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 05:23 مساءً - باشر اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد بالحى الحكومى والذى يأتي فى إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل شامل ونوعي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

هذا وقد قام وزير الطيران بممارسة مهام اعماله من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعا مع عدد من قيادات بالوزارة أكد خلاله على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإداريه تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة ، وبداية لعصر جديد من العمل الحكومي المتطور .

كما حرص الفريق محمد عباس بالمرور على كافة العاملين بديوان الوزارة فى الأقسام والإدارات والقطاعات المختلفة للاطمئنان على ممارسة سير العمل، ومدى توفير كافة التيسيرات وسبل الدعم الكامل لهم تمهيدًا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

ووجه سيادته بأهمية مواصلة العمل على قدم وساق والحرص على تطوير الأداء ومواكبة التطورات الحديثة بما يليق بالجمهورية الجديدة والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الحالية خاصة ان المقر الجديد للوزارة يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية العالمية لمواكبة تطورات الحكومة الذكية لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمى .