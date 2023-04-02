القومى للمراة تعلن عن عقد تدريب لعدد 25 سيدة ضمن حملة ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 03:29 مساءً - في ضوء إطلاق حملة " أنتــــي قـــّدها " بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة وشركة سانيتا للمنتجات الإستهلاكية ، يعلن المجلس عن عقد تدريب لعدد (25) سيدة على مهارات البيع والتسويق وذلك لتأهيلهن لتسويق منتجات الشركة .

سينعقد التدريب فى مقر المجلس القومى للمرأة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2023 من الساعة 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا.

على ان تتوفر فى المتدربات الشروط التالية :

1- من سكان المناطق التالية

مدينة السلام/قباء/عين شمس/عزبة النخل/المغربلين/المرج/الشرابية

2- يتراوح العمر من 22 إلى 40 عاما

3- حاصلة على الأقل على دبلوم فنى أو ثانوية عامة.

4- المعرفة التامة بتصفح الانترنت من خلال التليفون أو من خلال جهاز الكمبيوتر.

5- لديها تليفون محمول لديه الخاصية لتصفح الانترنت لاستخدامه خلال التدريب

6- لديها مهارات عالية لاقناع الغير ومتحدثة لبقة.

إذا كنت ممن تنطبق عليهم المواصفات السابقة برجاء ملء النموذج فى الرابط أدناه فى موعد اقصاه 12 ابريل وسيتم التواصل مع من وقع عليهن الاختيار قبل التدريب بفترة كافية لتأكيد الحضور.

https://docs.google.com/forms/d/1B7PU4-pe9ro-USxvlIq_T0pB1NzDIkh5H9wNQU2trfY/edit?usp=drivesdk