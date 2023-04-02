السيسى يوجه بصياغة مسار تنموى متطور خلال تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور، مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.



واطلع الرئيس فى هذا الإطار، على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين فى سيناء، التى تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات التى تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.



وأوضح المتحدث أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه خلال الاجتماع بأن تهدف جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى بهدف دعم المجتمع السيناوى على الأصعدة كافة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة.

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