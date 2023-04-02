تخفيض 60% على السلع والمنتجات.. استمرار المرحلة 23 من «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.





وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة.

كما جرى التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

وجرى إعداد كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق..وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة".

ودفعت بسيارات محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجا بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.