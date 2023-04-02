وزير النقل يستقل قطار LRT والأوتوبيس من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:24 مساءً - أجرى المهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الحاصلة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام طبقاً لـ " ENR " العالمية حيث تعتبر عملاً هندسياً فريداً من نوعه منفذ على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة وهى (المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق و محطة القطار الكهربائي LRT ومحطة قطار سكك حديد السويس ومحطة أتوبيسات سوبر جيت و الأتوبيس الترددي).

وتفقد الوزير انتظام العمل بالمحطة وكذلك المول التجاري بالمحطة المكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمي المول بمساحة 16 ألف متر مربع متابعاً انتظام جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT والخدمات المميزة لمستخدمي القطار والذي يعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية للمتجهين الى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة كما تم متابعة منظومة إصدار الاشتراكات الخاصة لمستخدمي القطار.

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ثم استقل وزير النقل أحد القطارات المتجهة الى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتقى بعدد من الركاب سواء من المتجهين الى مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل والشروق والمتجهين الى العاصمة الإدارية الجديدة والذين أشادوا بالخدمة المقدمة ووصفوه بانه نقلة كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر

واكد الوزير أن عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف يزداد يوم بعد يوم وخاصة بعد تشغيل خطوط اتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة الى محطات القطار الكهربائي والعكس وهو ما ظهر يوميا من خلال زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالإضافة الى استخدام اماكن انتظار السيارات المجاورة للمحطات لافتا الى أن وزارة النقل تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتخفيف الزحام وتحقيق وفر في المحروقات ولتقليل التلوث البيئى، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يعتبر جزء من منظومة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي يتم تنفيذها حالياً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في هذه النوعية من وسائل المواصلات لتقديم افضل مستويات الخدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة استقل الوزير احد اتوبيسات العاصمة التي تعمل بالكهرباء من محطة الفنون والثقافة متوجهاً إلى مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ، حيث تجدر الإشارة هنا أن وزارة النقل قامت بتوفير شبكة من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة للانتقال بواسطتها الى الحي الحكومي وكافة انحاء العاصمة الإدارية.