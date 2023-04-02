وزير الأوقاف يستـقبل سفـير كازاخـستان بالقاهرة لبحـث التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:23 مساءً - استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة اليوم الأحد 2/ 4/ 2023م، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وبخاصة فيما يتصل بالترتيب لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره.

وخلال اللقاء أبدى سعادة السفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة انبهاره وإعجابه بما رآه من عظمة وتفرد في عمارة وبناء مسجد مصر والمركز الثقافي، وما شاهده في دار القرآن الكريم من تحفة فنية رائعة، مثمنًا هذا العمل العظيم.

وعقب اللقاء قام وزير الأوقاف وسفير دولة كازاخستان بالقاهرة بتفقد أعمال التطوير بمسجد الظاهر بيبرس، وأداء صلاة الظهر، وذلك بحضور الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والمهندس/ طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، والمهندس/ طه دياب مدير إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، والدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهر، والدكتور/ منتصف محمود عبد المهين مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والمهندس/ محمد أبو زيد المشرف على أعمال الترميم بجهاز القاهرة التاريخية بوزارة الأثار، والمهندس/ محمد عاطف مدير المنطقة بشركة المقاولون العرب، والمهندس/ أشرف أبو علم مدير المشروعات بشركة المقاولون العرب ، والمهندسة / جاكلين سمير نائب مدير إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، والأستاذ/ محمود البلاسي مدير إدارة الإحصاء بمديرية أوقاف القاهرة.

وخلال تفقد أعمال التطوير القائمة بمسجد الظاهر بيبرس أكد وزير الأوقاف أن تطوير المسجد يأتي في إطار سعي الدولة لعمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وتعهدها بصيانتها تعظيمًا لشعائر الله (عز وجل)، مؤكدًا أن المساجد في أبهى صورة لها، وعمارة المساجد في عصرها الذهبي مبنى ومعنى، فما تم في عمارة المساجد في عهد سيادة الرئيس إنجاز غير مسبوق، كما كثفنا بخطة دعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان سواء في صلوات التراويح أو التهجد أو الاعتكاف.

جدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلا الدولتين الشقيقتين، كما أنه سيشكل مقصدًّا سياحيًّا هامًّا للشعب الكازاخي عند افتتاحه.

وقد أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة موسوعة الثقافة الإسلامية وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين من سعادة السفير الكازاخي، مشيدًا بإصدارات الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير والثقافة الرشيدة.