محمد صلاح: نشعر بالحزن بعد توديع جميع البطولات هذا الموسم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:23 مساءً - صرح النجم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي،ان فريقه يعاني في الموسم الحالي 2022/ 2023.

وتراجعت نتائج فريق ليفربول في الموسم الحالي، حيث يبتعد عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودّع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية.

خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1- 4، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقال صلاح، في حوار مع شبكة “BT Sport”: “ليفربول يعاني في الموسم الحالي، ولكن هذه المعاناة تدفعنا لبذل قصارى جهدنا وتقديم أفضل ما لدينا”.

وتابع: “رغم أن الهزيمة تكون موجعة، ولكنها تجعلنا أكثر تعطشًا ورغبةً في حصد البطولات في الموسم المقبل”.

وأكد: “جميعنا نشعر بالحزن بعد توديع جميع البطولات هذا الموسم، إنه شعور صعب للغاية، ولكن هذه طبيعة كرة القدم، لن تحقق الانتصارات دائمًا وكذلك الهزائم”.

وتابع: “يجب تقبل هذا الأمر الصعب؛ لأننا بحاجة للعودة بقوة في الموسم المقبل، ستكون هذه أفضل طريقة ممكنة للرد”.

وعن استعداداته قبل خوض مباريات ليفربول، قال محمد صلاح: “أركز دائمًا على إعداد نفسي جيدًا وبذل مجهود كبير، خاصة وإن كانت قبل مباراة كبيرة ومهمة”.

وواصل: “المباريات المهمة تحظى باهتمام الجميع حول العالم، لذلك أرغب في الظهور بأفضل صورة ممكنة”.

وعن سجله التهديفي مع ليفربول، أجاب محمد صلاح: “في البداية عند انضمامي إلى صفوف الفريق، وتحديدًا في أول موسمين، الجميع كان يسخر مني وقالوا إنني لن أستطيع هز شباك مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي”.

وأكمل: “أما الآن فقد تغيّرت الأمور، وأصبحت الهدّاف التاريخي مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد”.

واختتم صلاح تصريحاته، قائلًا: “أندرو روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، زميلاى في ليفربول، يذكرانني بهذا التحدي ونضحك سويًا، هكذا تسير الأمور”.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أخرى أمام تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.