محافظ القاهرة: بدء تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إنه تم بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة، حفاظا على الطاقة.





ووجه عبدالعال - فى بيان اليوم الأحد - رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارئ. كما وجه بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهتها. وشدد على المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة" لتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التى تقام بها مساء، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة فى إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.

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