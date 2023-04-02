فعاليات ثقافية احتفالا بذكرى 65 عاما على العلاقات بين مصر والمكسيك

والتقت دايمارى سانشيز، اليوم الأحد، عددا من دارسى اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتيس بالقاهرة من أجل حضور مؤتمر عن الإبداع الأدبى المعاصر بالمكسيك ومصر، وسينشر اللقاء عبر القناة الثقافية لمصر بموقع وزارة خارجية المكسيك، من خلال مواقع التواصل للمعهد المحلى للفنون والثقافة فى مدينة تيكاتى ومعهد ثربانتيس.
وشاركت الكاتبة فى ندوة أقيمت يوم 30 مارس، بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر، حول الأدب المكسيكى المعاصر، وتحدثت عن تطور الإبداع الأدبى والموضوعات التى يهتم بها الكتاب المكسيكين فى الوقت الحالى.
كما تحدث الملحق الثقافى بالسفارة أدواردو فراجوسو، حول سوق وإمكانات النشر فى المكسيك، وافتتح الندوة هكتور أورتيجا، القائم بأعمال سفارة المكسيك بالإنابة، والدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكتاب.
وتقيم الكاتبة دايمارى سانشيز فى مدينة تيكاتى، فى ولاية باخا كاليفورنيا، وحاصلة على ليسانس فى اللغات وأدابالدول الأمريكية الناطقة بالإسبانية من جامعة باخا كاليفورنيا المستقلة، وهى أستاذة للفنون المسرحية فى جامعة فيراكروز، وأستاذة العلاج بالموسيقى فى الكلية الأوروبية "دى أرتس".
وهى مؤلفة كتاب “Are you bringing something from Mexico” (هل تجلب شيئا معك من المكسيك؟)، والعمل المسرحى (لماذا يتذكر الناسوالدى؟) الذى حصل على جائزة ولاية باخا كاليفورنيا للكتابة المسرحية.
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