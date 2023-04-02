عاجل.. السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأحمد الدليمى، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب برئيس مجلس النواب العراقى، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبد اللطيف رشيد، ومحمد شياع السودانى رئيس الوزراء، ومؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خصوصا فى ظل قوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.

من جانبه، نقل محمد الحلبوسى إلى الرئيس السيسى، تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمنا دورها فى استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لا سيما على المستوى البرلمانى، والاستفادة من الخبرات المصرية فى التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، لا سيما على المستوى البرلمانى، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.