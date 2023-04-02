- 1/2
- 2/2
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب برئيس مجلس النواب العراقى، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبد اللطيف رشيد، ومحمد شياع السودانى رئيس الوزراء، ومؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خصوصا فى ظل قوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع مملكة الأردن الشقيقة.
من جانبه، نقل محمد الحلبوسى إلى الرئيس السيسى، تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمنا دورها فى استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لا سيما على المستوى البرلمانى، والاستفادة من الخبرات المصرية فى التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، لا سيما على المستوى البرلمانى، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.