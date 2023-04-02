شركات الإنتاج الحربى تحتفل بعيد الأم وحلول شهر رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة، وذلك تقديراً لدورهن فى الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وكذا دورهن فى تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به.

وحرص المهندس محمود أنور فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) على تنظيم يوم ترفيهى للعاملات تحت إشراف ومتابعة مسؤولة المرأة بالشركة بمصيف المصنع بشاطئ براديس بأبى قير، وذلك كدعم لهن ولرفع الروح المعنوية لدى العاملات بالشركة.

كما حرص المهندس محمد فاروق العشماوى، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) على تنظيم حفلة للاحتفاء بالأمهات المثاليات على مستوى الشركة حيث تم تكريم (7) سيدات عاملات وعدد ( 2 ) من أسر السيدات المتوفيات أثناء الخدمة.

وأثناء التكريم أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حرصه على النهوض بمستوى المرأة العاملة فى الشرة، وحل المشكلات التى تواجها، لافتاً إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية لهن بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعى الثقافى فى مختلف مجالات المعرفة.

ونظم المهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) حفلا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالشركة.

وتم تقديم شهادات التكريم لهن وشكرهن على ما يقدمن من مجهودات داخل الشركة، كما قام بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية.

فى سياق آخر قامت عدد من الشركات التابعة للوزارة بتنظيم حملة للتبرع بالدم والتى شارك فيها عدد من العاملين بهذه الشركات وهى (قها للصناعات الكيماوية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، حلوان لمحركات الديزل) وذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل الشركات والوحدات التابعة بالتعاون مع المركز الطبى التخصصى التابع للوزارة وذلك لصالح العاملين بالإنتاج الحربى تحت شعار "ادعم أخاك".

تستهدف هذه الحملة المساهمة فى تلبية احتياجات المركز الطبى التخصصى ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة بإستمرار حيث يقوم المركز بدور هام فى توفير خدمة طبية متميزة للعاملين بالإنتاج الحربى وأهالى منطقة حلوان بمختلف التخصصات.

من ناحيةٍ أخرى نظمت وزارة الإنتاج الحربى - من خلال الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة – ندوتين بعنوان "التغذية السليمة فى رمضان والبدائل الصحية" حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أن تنظيم الندوتين جاء فى ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالعاملين وتعزيز الوعى الثقافى والصحى لهم.

حاضر فى الندوتين الدكتورة أسماء أحمد حسين أخصائى التغذية والسمنة والنحافة والتى أوضحت أنه من أهم قواعد التغذية السليمة فى رمضان الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء والحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون واستبدالها بالخضروات والحبوب الكاملة وتجنب الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الملح والأطعمة المقلية والمصنّعة وتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات.

فى سياق متصل نظمت الوزارة ندوتين دينيتين بعنوان "اشتاقت أرواحنا لنفحات شهر رمضان" بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الكيانات التابعة، وحاضر بالندوتين الشيخ هانى محمد عباس، والذى تحدث عن أهمية اغتنام هذا الشهر لفضائله ونفحاته وأهمية زيادة الاجتهاد فى العمل والإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والعبادات.

وفى إطار الاحتفال بحلول شهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ حرص المهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة (مصنع 999 الحربى) على توجيه التهنئة لكافة العاملين بالشركة بمناسبة حلول الشهر الكريم وحثهم على بذل المزيد من العمل.

وفى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، اجتمع المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيـس قطاع التدريب مع العاملين حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، كما حرص على تهنئة سيدات قطاع التدريب بمناسبة "عيد الأم" متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أداء رسالتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتحلى بروح العمل الجماعى.