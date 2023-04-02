لمدة 15 يوما.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية لعام 2023/2024

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2023، بداية من اليوم الأحد الموافق 2 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 15 يوما.





ويمكن للراغبين فى التقدم الدخول إلى الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg وبحسب بيان صحفى، أكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، ويمكن الاطلاع على شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام. كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس الحالية، التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط. يذكر أن إجمالى عدد المدارس 51 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية، التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى. ولمعرفة التفاصيل يمكن الاطلاع على المرفق التالى:

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