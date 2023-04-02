وزير القوى العاملة يشهد بروتوكول تعاون مع ”هواوي مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 12:29 مساءً - تعاون لدعم خطة التحول الرقمي و"أمن المعلومات"..وبرامج تدريب عالمية تؤهل الشباب لسوق العمل

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة حرص "الوزارة" على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخص الملفات والقضايا والاهداف المشتركة..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد مع وفد من إدارة شركة "هواوي لتكنولوجيز مصر"، وذلك بديوان عام الوزارة،الذي شهد فعاليات توقيع بروتوكولات تعاون بين "الوزارة" و"الشركة"،لدعم خطط التحول الرقمي،وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على خمس برامج متخصصة فى برامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى،وذلك فى إطار خطط الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمى فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين،وتفعيلاً للتعاون المشترك مع الشركاء الإجتماعيين..

وأشار وزير القوى العاملة إلى التعاون المثمر الحالي بين الوزارة وشركة " هوواي لتكنولوجيز مصر" في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مبدياً تطلعه إلى تحقيق مزيد من سُبل التعاون بين الطرفين بما يخدم مجالات العمل المختلفة الموجودة فى الوزارة،ويعزز من الخدمات التى تقدمها للشباب من الجنسين من برامج التدريب المعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلى والخارجى .

ووقع البروتوكول من الوزارة:حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى،ومن شركة هواوى مصر "ما بن" عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي، وبحضور جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وجيري وانج رئيس قطاع الموارد البشرية،والمهندس عمرو زايد رئيس قطاع العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات ، وعزمي بهاء مسؤول العلاقات العامة لشؤون التدريب..ومن وزارة القوى العاملة : خالد رضوان مستشار صندوق الطوارئ للمعلومات ، وامام عدوي مستشار صندوق تمويل التدريب والتأهيل للمعلومات ، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

وأكد الرئيس التنفيذى لهواوى مصر،على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين وزارة القوى العاملة والشركة فى العديد من مجالات العمل خلال الفترات السابقة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والخدمات التدريبية للشباب ، ومتطلعاً لمزيد من التعاون المثمر خلال الفترات المقبلة ، لاستكمال اوجه النجاح من اجل تحقيق مستقبل الدولة المصرية وما تهدف إليه ، ومقدماً الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه المستمر لخطط الوزارة فى التحول الرقمى وعلى توطيد العلاقات مع الشركة .

يذكر أن بروتوكولات التعاون مع الشركة تختص بتوريد وحدات لمركز المعلومات لتوسيع السعة الإستيعابية للمستخدمين ورفع كفاءة أمن المعلومات على مستوى الشبكة كلها ، وكذلك يختص بالتعاون فى تدريب 50 مدرب لتأهيلهم لتدريب الشباب على خمس برامج متخصصة وهي:

"1" Big Data Certification

Training

"2" AI Certification Training

"3" Cloud Computing Certification Training Programs

"4" Routing and Switching Certification Training Programs

"5" Security Certification Training Programs

..ويشار إلى أن شر كة "هواوي " العالمية تعمل في مصر منذ 23 عاما ،على تعزيز الابتكار ،وتزفير الحلول القائمة على احدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة لهم ،وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية ..