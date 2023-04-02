الصحة: تطعيم 8.4 مليون مواطنا بلقاح الالتهاب الكبدى الوبائى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطنا، بلقاح الالتهاب الكبدى الوبائى "بى" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية"، من خلال 271 مركزًا صحيًا موزعة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.





تأتى جهود وزارة الصحة والسكان، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خصوصا الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى"، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيًا مع تحقيق رؤية "مصر 2030" وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتى ضمت حديثى الولادة "الجرعة الصفرية" خلال أول 24 ساعة من الميلاد، حيث تم تطعيم مليونين و42 ألفا و535 طفلًا، إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألفا و282 طفلا خلال التطعيمات الروتينية فى أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وأضاف عبد الغفار أنه تم تطعيم 68 ألفا و946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألفا و317 مريض غسيل كلوى، وتطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملى الفيروس، فضلًا عن تقديم التطعيمات لـ 47 ألفًا و700 من الفئات المستهدفة.

وتابع أنه تم تحصين 1136 طفلًا من الأطفال حديثى الولادة لأمهات حاملات للفيروس، باستخدام مصل "الأميونوجلوبيولين" والذى يلعب دورًا أساسيًا فى تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال.

من جانبه، أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى الدكتور عمرو قنديل، أن الوزارة تقدم خدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" لجميع الفئات المستهدفة بالمجان، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل العاملين بمجال الرعاية الصحية، مرضى الغسيل الكلوى، مرضى زراعة الأعضاء، المخالطين للمصابين، طلاب المعاهد الصحية والتمريض، وعمال النظافة.

وأكد قنديل حرص الوزارة على نشر الوعى التثقيفى والصحى للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى "بى"، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية بالوحدات والمكاتب الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تثقيف المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة بأى عدوى وبائية، الأمر الذى يساهم فى خفض أعداد المصابين بالفيروس، ورفع المناعة المجتمعية بين المواطنين.