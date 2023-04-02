بتكلفة 128.4 مليون جنيه.. توريد 4.5 مليون شجرة للمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء الفعلى من توريد الأشجار بنسبة 100% فى 20 محافظة بإجمالى 3.7 مليون شجرة، ليبلغ ما تم توريده للمحافظات 4.5 مليون شجرة بتكلفة 128.4 مليون جنيه.





وأضاف آمنة - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتى فى إطار إجمالى المستهدف زراعته خلال العام المالى الحالى ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 7.2 مليون شجرة حتى الآن، ويأتى أيضا فى ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وضمن جهود المحافظات لزراعة 2.7 مليون شجرة، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وتابع أنه تم التوريد الجزئى بنسبة 62% فى 7 محافظات هى "القليوبية، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، والفيوم، وأسيوط والوادى الجديد" بإجمالى 799 ألف شجرة بها ليصبح المتبقى 501 ألف شجرة من إجمالى المقرر زراعته فى المرحلة الأولى والتى تقدر بـ 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها قبل شهر مايو.

وأكد أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ولفت إلى أنه يتم توريد 20 صنفًا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة، وتتضمن أشجار الكافور وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجى، وليمون، ورمان وغيرها من الأصناف.

وأشار إلى أن المحافظات نجحت فى الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالى الحالى بالمحافظات والذى يبلغ 2.7 مليون شجرة، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبرى من زراعة 1.4 مليون شجرة، تليه أقاليم الصعيد بحوالى مليون شجرة، ثم إقليم القناة 284.4 ألف شجرة، وإقليم الدلتا 268.2 ألف شجرة، وإقليم الإسكندرية 122.4 ألف شجرة.

وقال إن المحافظات اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى سيتم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا كأخشاب وثمار، منوهًا بأن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تساهم فى تحسين نوعية الهواء لينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وذكر الوزير أن زراعة الأشجار ليست هدفًا جماليًا فقط ولكنها تسهم فى إنقاذ حياة البشر من غازات الاحتباس الحرارى، كما تعمل على تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضًا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة وتحسين نوعية الهواء.