كما وجه رئيس الهيئة، بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، بالإضافة إلى الحجز الالكترونى، والتأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا، وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.
وتم تحديد حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، وحجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، وحجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023، وحجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما تقرر أن يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر اعتبارا من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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