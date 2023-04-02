الأوقاف تحقق رقما قياسيا جديدا وتسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى إيراد شهرى فى تاريخها، وبلغ إجمالى متحصلات إيرادات الهيئة 306 ملايين و732 ألفًا و153 جنيهًا خلال مارس الماضى بزيادة 66 مليونًا و856 ألفًا و636 جنيهًا بنسبة 27.9% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالى الماضى "2021 - 2022".





وأضاف جمعة - فى تصريحات اليوم الأحد - أن إجمالى إيرادات الهيئة خلال مارس الماضى زادت بقيمة 185 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا بنسبة 152.2% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالى "2020 - 2021". وأوضح أن إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2023 بلغ مليارًا و651 مليونًا و857 ألفًا و838 جنيهًا بزيادة 222 مليونًا و438 ألفًا و838 جنيهًا بنسبة 15.6% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالى الماضى، وبزيادة 459 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا بنسبة 38.5% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالى "2020 - 2021".

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