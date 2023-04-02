بمشاركة 200 شاب.. معهد إعداد القادة ينظم «معا نلتقى»

وتضمنت فعاليات الملتقى لقاء مفتوحا لمناقشة تحديات الأمن القومى، والدور المصرى فى مواجهة الإرهاب، والحديث عن العلاقات المصرية الخارجية مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى تقديم محاضرة حول "دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى"، والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة دور الإعلام فى محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة، وكذلك مناقشة وسطية الخطاب الدينى وكيفية مواجهة الأفكار غير السوية.
وعلى صعيد آخر، نظم المعهد ندوة حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة، وتوضيح دور المبادرات الرئاسية فى تعزيز قيم المواطنة وعرض دور شباب الجامعات فى محاربة الأفكار المتطرفة ومكافحة الفساد ومدى تأثير هذه الممارسات فى زعزعة قيم المواطنة لديهم.
ومن ناحية أخرى، نظم المعهد للمشاركين فى الملتقى جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمية، للتعرف على معالم مصر القديمة وزيادة الوعى بالأماكن التاريخية والأثرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة إلى أن هذا الملتقى يسهم فى التوعية بالعديد من القضايا المختلفة فى المجتمع المصرى، والمساهمة فى محاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، مؤكدا على الدور الحيوى والمحورى لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لقيادة قاطرة التعليم العالى فى مصر، والاستثمار فى عقول الشباب.
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