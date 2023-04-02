السكة الحديد : بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتباراً من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 11:31 صباحاً - بمناسبة عيد الفطر المبارك تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصرعن البدء فى حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم ضمن الحجز المسبق بكافة القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد المختلفة .

كما وجه رئيس الهيئة بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب بالإضافة إلى الحجز الالكترونى وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش .

حيث تم تحديد حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 ، حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023 ، وحجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 ، وحجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 ، وحجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك ، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك .

كما تقرر أن يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

والهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب

وكل عام وأنتم بخير.