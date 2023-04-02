السفيرة نائلة جبر تلتقى مدير وحدة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 11:31 صباحاً - التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مع السيد Gert Jan Koopman مدير وحدة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق بمقر اللجنة الوطنية حيث استعرضت دور اللجنة الوطنية باعتبارها الإطار الوطني التنسيقي الذي يجمع بين كافة الجهات الوطنية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، ومسؤولية اللجنة عن وضع وتعديل الإطار التشريعي الوطني الخاص بمكافحة هذه الظاهرة، فضلا عن وضع وتطوير الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل ذات الصلة والتي تحدد مسؤوليات كافة الجهات الوطنية فضلا عن أبعاد الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.

وقد تناولت السفيرة دور اللجنة الوطنية في تعزيز التعاون الإقليمي ونقل الخبرة الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الدول المجاورة، فضلا عن أنشطة اللجنة الوطنية لرفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية الموجهة للمهاجرين المصريين المحتملين، فضلا عن المهاجرين الأفارقة.

وأبدى السيد Koopman اهتمامه وتقديره لدور وأنشطة اللجنة الوطنية خاصة ما يتعلق بأنشطة التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات ورفع الوعي لدى المهاجرين الأفارقة في دول المصدر، مؤكدا اهتمام المفوضية الأوروبية بدعم وتمويل هذه الأنشطة.