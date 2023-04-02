اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:30 صباحاً - أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي بحضور إبراهيم بو ملحة، رئيس الجائزة والدكتور سعيد حارب، نائب رئيس الجائزة.

وقال إبراهيم بو ملحة مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، إنه تم اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، تثمينًا لجهوده في خدمة الإسلام والسنة النبوية.

مؤكدا أن "الجائزة دأبت في كل عام على اختيار شخصية إسلامية عملت على خدمة الإسلام، وخاصة في القرآن الكريم، تثمينًا لهذه الجهود الجليلة وتكريمًا لحملة كتاب الله؛ ففي كل عصر يصطفى الله سبحانه قرّاءً مجودين وحفظة مسندين، جعلوا القرآن مسلاتهم بالغدو والآصال، فهم وإياه في حلّ وترحال".