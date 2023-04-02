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وزير الرى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:30 صباحاً - الدكتور سويلم : فى إطار الدور المجتمعي للوزارة .. تنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة الآثار ومحافظة أسيوط وشركة داي نيبون اليابانية

- المحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى

- نسبة تنفيذ المشروع تبلغ ١٥% وتتجاوز البرنامج الزمنى المقرر

- البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت لإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية

- نهو الخوازيق الخرسانية للأساسات وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة فم بحر يوسف

- نهو الأساسات الخرسانية لقنطرة الديروطية والعمل في صب أكتاف القنطرة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار الدور المجتمعي للوزارة لخدمة الأهالى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط ، قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داي نيبون اليابانية و وزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة وتركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث ، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى ، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى ١٥٠ عاماً ، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام ٢٠١٢ .

وأضاف الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ ١٥% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية ، كما تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خازوق ، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وجارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن ، وجارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد (١٨) بئر من إجمالي (٣٢) بئر .

كما تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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