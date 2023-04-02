وزير الرى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:30 صباحاً - الدكتور سويلم : فى إطار الدور المجتمعي للوزارة .. تنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة الآثار ومحافظة أسيوط وشركة داي نيبون اليابانية

- المحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى

- نسبة تنفيذ المشروع تبلغ ١٥% وتتجاوز البرنامج الزمنى المقرر

- البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت لإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية

- نهو الخوازيق الخرسانية للأساسات وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة فم بحر يوسف

- نهو الأساسات الخرسانية لقنطرة الديروطية والعمل في صب أكتاف القنطرة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار الدور المجتمعي للوزارة لخدمة الأهالى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط ، قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داي نيبون اليابانية و وزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة وتركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث ، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى ، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى ١٥٠ عاماً ، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام ٢٠١٢ .

وأضاف الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ ١٥% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية ، كما تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خازوق ، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وجارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن ، وجارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد (١٨) بئر من إجمالي (٣٢) بئر .

كما تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .