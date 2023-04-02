اختيار أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم عن اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى بحضور إبراهيم بو ملحة، رئيس الجائزة والدكتور سعيد حارب، نائب رئيس الجائزة.

وقال إبراهيم بو ملحة مستشار حاكم دبى للشؤون الثقافية والإنسانية، إنه تم اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، تثمينًا لجهوده فى خدمة الإسلام والسنة النبوية، مؤكدا أن "الجائزة دأبت فى كل عام على اختيار شخصية إسلامية عملت على خدمة الإسلام، وخاصة فى القرآن الكريم، تثمينًا لهذه الجهود الجليلة وتكريمًا لحملة كتاب الله؛ ففى كل عصر يصطفى الله سبحانه قرّاءً مجودين وحفظة مسندين، جعلوا القرآن مسلاتهم بالغدو والآصال، فهم وإياه فى حلّ وترحال".