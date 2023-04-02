وزير الرى: بدء أولى مراحل إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.





وصرح الدكتور سويلم، أنه وفى إطار الدور المجتمعى للوزارة لخدمة الأهالى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داى نيبون اليابانية ووزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة وتركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى 150 عاما، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام 2012.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 15% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر، مشيرا إلى أنه تم البدء فى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيدا للبدء فى إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، كما تم إنهاء تنفيذ جميع الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى 104 خوازيق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وجارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن ، وجارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من عدد "18" بئرا من إجمالى "32" بئرا.

كما تم إنهاء الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى فى صب أكتاف القنطرة، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة فى جميع العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية" فى اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة "البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوى – الساحلية" فى مصر، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبرى علوى.