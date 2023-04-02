حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 3-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 3-4-2023

مهنياً: ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار

عاطفياً: لا تلقِ على كاهل الشريك مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها، فأنت تتحمّل الجزء الأكبر منها .

صحياً: لا تدع الاهتمام بصحتك يفلت من يديك، فهي الأهمّ لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات .

حظك اليوم برج الثور الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس .

عاطفياً: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللتوهذا ما يسبب إحراجاً للشريك معظم الأحيان .

صحياً: قد تكون مهملاً ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لا تتهاون في ذلك .

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 3-4-2023

مهنياً: لا يثير هذا اليوم البلبلة في الأجواء ولا يولد الأخطار، لكن علي الحذر بعض الشيء.

عاطفياً: مهما تكن العقبات كثيرة فهي لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب.

صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-4-2023

مهنياً: يسهل لك الزملاء الأمور العالقة ويفتحون أمامك مجالات جديدة ويحملون إليك مفاجأة سعيدة.

عاطفياً: زواج يلوح في الأفق وعلاقة تحمل الكثير من السعادة لك التي كنت تنتظرها منذ زمن .

صحياً: تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى أدوية لتشعر بالتحسن .

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وقد تعرف لقاءً استثنائياً أو يبصر عمل خلاّق النور.

عاطفياً: لا تتوانَ عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وثقته .

صحياً: كن معتدلاً في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة .

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تواجه الأمور ببعض العصبية وهذا ليس في مصلحتك، فكن هادئاً لتمرير الوقت والخروج بأقل ضرر ممكن .

عاطفياً: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح .

صحياً: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك .

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي .

عاطفياً: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريك وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب .

صحياً: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر بممارسة نشاطاتك المفضلة .

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تتبادل زيارات العمل تأسيساً لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية .

عاطفياً: لا تشرع والشريك بابكما أمام التدخلات التي قد تزيد الأمور تعقيداً بينكما، وهذا إنذار للمستقبل .

صحياً: لا تهمل صحتك أكثر من اللازم، بل قم بما عليك القيام به للبقاء سليماً معافى .

حظك اليوم برج القوس الاثنين 3-4-2023

مهنياً: ينتابك الخوف نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات.

عاطفياً: تستقطب التأييد من الأصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة بالشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر.

صحياً: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشكلات في المعدة .

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 3-4-2023

مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة .

عاطفياً: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك .

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك .

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 3-4-2023

مهنياً: كن جاهزاً وعلى أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور عند ساعات الصباح الأولى.

عاطفياً: التسامح مع الشريك يزيده تعلقاً بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.

صحياً: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصاً اليوم.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 3-4-2023

مهنياً: تحتفل بمناسبات سعيدة وتشعر بالحرية، وتتخلّص من قيد، وتحاول الانطلاق بمشروع كبير فريد من نوعه.

عاطفياً: اللعب بالنار خارج إطار العلاقة بالشريك قد يؤدي بك إلى مشكلات كبيرة لن تكون عابرة .

صحياً: حاول ان تجد أوقاتاً للراحة حتى لو كانت انهماكاتك كثيرة، فالعمر ينتهي والعمل لا ينتهي .