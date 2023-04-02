الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى ٣٢ درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى ٣٥ درجة مئوية.

ويرجع ذلك نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة الحرارة ويعمل أيضا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، لذا يفضل الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، كما يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.