وزير الأوقاف: قناة الناس تُرسخ الريادة للقراء المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّ ما تقوم به قناة الحياة من نقل يومى لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) قد أضفى جوًّا روحيًّا خاصًّا على أجواء الشهر الفضيل.





وأضاف "جمعة"، أنَّ ما تقوم به قناة الناس فى برنامج سفراء التلاوة ترسيخ لريادة مدرسة التلاوة المصرية والقراء المصريين العظماء فى ضوء دور مصر الريادى فى خدمة القرآن الكريم. كما أن التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية لهما دور عظيم وجهد مشكور فى نقل شعائر صلاة الفجر عبر قنوات التليفزيون المصرى وصلاة القيام عبر الإذاعة المصرية، ونقل ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف على قناة النيل الثقافية، فضلًا عن البرامج الدينية الأخرى المرتبطة بالشهر الكريم، ومنها برنامج أسماء الله الحسنى الذى تبثه كل من الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم يوميًّا طوال الشهر الفضيل، وذلك كله إضافة إلى صفحات ومقالات الفكر الدينى بمختلف الصحف الوطنية.

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