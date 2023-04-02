توضيح مهم من الأوقاف بشأن إقامة سرادقات فى ساحات المساجد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف، أنه مراعاة لحرمة وقدسية المسجد تم التأكيد على عدم إقامة أى سرادقات أو ما فى حكمها مغلقة أو مفتوحة فى ساحة المسجد أو حديقته أو داخل أسواره؛ لما يتطلبه ذلك من فراشة ونحوها، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط.





وأوضحت، أنه فى حالة عدم وجود دار مناسبات بالمسجد أو القرية أو الحى فلا مانع من التقدم إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لملء نموذج طلب إشهار عقد القران بالمسجد. وأشار إلى أنه يتم الإشهار بحضور المأذون الشرعى بنفسه وتحت مسئوليته، ويقتصر الأمر على مجرد الإشهار دون أى فعاليات أخرى، بناء على موافقة مكتوبة من إدارة أو مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وفق ما تقرره كل مديرية، ويكون ذلك بالمجان، مع الحفاظ التام على قدسية المسجد.

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