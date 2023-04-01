أمين هيئة كبار العلماء: الإيمان والإخلاص في العمل سبيل النصر والتوفيق في حرب العاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:24 مساءً - أمين هيئة كبار العلماء: المؤمن المحتسب سيوفقه الله مهما كانت غايته صعبة وظروفه ضيقة

أقام الأزهر الشريف مساء اليوم السبت احتفالية بالجامع الأزهر بمناسبة ذكرى ‏انتصارات العاشر من رمضان، التي انتصر فيها جيش مصرنا الغالية على جيش ‏العدو واسترد في هذه الملحمة الأرض والكرامة وقهرت قواتنا قوات عدو ‏الأمة، وقد أقيمت هذه الاحتفالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ ‏الأزهر.‏

وأكد الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال كلمته بالاحتفالية أنَّ الله تعالى قد ربط بين وظائف ومقاصد شهر رمضان وبين التوفيق والتسديد والإصلاح والهداية، وأن وظائف رمضان منحصرة في الإيمان والعمل؛ إيمان بالله عز وجل ورسوله، وعمل نافع في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أننا في حاجة ماسة إلى التقوى بمعناها الواسع، وإلى الإيمان والإخلاص والتفاني في سبيل إصلاح الكون وفي سبيل النهوض بالأمة، لأن الإيمان والإخلاص في العمل هما السبيل إلى النصر والتوفيق.

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى ‏انتصارات العاشر من رمضان، أن خصال المتقين في القرآن الكريم قوامها العمل النافع الصالح الذي يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، مؤكدًا أنَّ المسلم إذا قام بعمله إيمانًا واحتسابا فإن الله عزوجل سيوفقه، مهما كانت الغاية صعبة ومهما كانت الظروف ضيقة، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}، وقال: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، وقال أيضًا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}.

حضر الاحتفالية فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع ‏البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر وآلاف المصلين من مصر وجنسيات العالم ‏المختلفة، حيث أقيمت الاحتفالية بعد الركعة الثامنة من صلاة التراويح بالجامع ‏الأزهر، وتم بثها مباشرة على منصات الأزهر عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي.‏