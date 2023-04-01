فعلها الأهلي كالعادة.. خطف الهلال السوداني بثلاثية وتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:24 مساءً - صعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق وتأهل عن المجموعة ذاتها.

قدم الأهلي عرضاً جيداً منذ بداية اللقاء ونجح في "حجب" هلال السودان وتأهل على حسابه لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات ، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة عبد العزيز بوه، وعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء مهاجماً بشكل واضح ولاحت له أكثر من 4 فرص مُحققه في أول 15 دقيقة ، الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق عمرو السولية الذي تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليمين من أفشة لكن السولية سددها بعيداً عن الشباك قبل أن يُهدر كهربا 3 فرص مُحققة مرت بجوار القائد والعارضة بسنتيمترات ، وظهر الهلال للمرة الأولى في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

هدأ اللعب وسط الملعب قليلاً مع ابتعاد الخطورة إلى أن يستعيد الأهلي السيطرة على اللقاء ويمرر أحمد عبد القادر كرة رائعة من ناحية اليسار لـ كهربا الذي أحسن استقبال الكرة وأودعها ببراعة في الشباك السودانية في الدقيقة 26 مُسجلاً الهدف الأول.

بعد الهدف واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وسدد مروان عطية كرة جيدة مرت بجوار القائم ، قبل أن يرد الهلال بهجمة مرتدة أهدر خلالها محمد عبد الرحمن فرصة تسجيل هدف التعادل.

وتبادل الفريقين الهجمات من هنا وهناك وأهدر أفشة فرصة تسجيل هدف ثانً ، ويعود الأداء وسط الملعب ويتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة ويستكمل اللقاء وأهدر لاعبيي الأهلي ، عبد القادر وتاو وأفشة أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثانً بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني و محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو و محمود كهربا.

بينما ضم تشكيل الهلال كلاً من: عيسى فوفانا و إيمورو إبراهيم ومحمد أحمد إرنق وعثماني ضيوف و أطهر الطاهر ووالي الدين خضر وأبو عاقلة عبد الله، فابريس نجوما وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن و ليليبو مكابي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من الأهلي الذي ضغط بقوة لكن الهجمات المرتدة للضيوف شكّلت خطورة على مرمى محمد الشناوي الذي أنقذ فرصة خطرة في الدقيقة 51 ، قبل أن يُسدد مروان عطية كرة قوية كادت تسكن الشباك لكن حارس الهلال أنقذها بأطراف أصابعه.

وخرج أفشة وأحمد عبد القادر في الدقيقة 63 وشارك بدلاً منهما ، حمدي فتحي وحسين الشحات ومن أول لمسة ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 من تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وتعرض عمرو السولية للأصابة تلقى على أثرها العلاج وأستكمل المشاركة في اللقاء وشارك محمد شريف في الدقيقة 72 بدلاً من كهربا، ونشط أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحثاً عن هدف ثالث وكان له ما أراد عن طريق البديل السوبر حسين الشحات الذي تلقى تمريرة رائعة من مر وان عطية أودعها الشحات ببراعة في الشباك بعدما راوغ دفاع الهلال وسجلها في الدقيقة 81.

ودفع كولر بـ خالد عبد الفتاح وديانج بدلاً من محمد هاني وعمرو السولية وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات حمراء لتسجيل هدف رابع ، كما حاول الهلال تسجيل هدف شرفي لكن اللقاء ينتهي بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.