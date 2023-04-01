محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:24 مساءً - بعث اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء اليوم ، السبت ، برقية الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتهئتة بإسمه وبإسم اهالي المحافظة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد محافظ شمال سيناء أن ذكرى العاشر من رمضان تحمل كل معانى النصر والعزة والكرامة للشعب المصرى وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصرى .

وأشار شوشة إلى أنه فى هذا اليوم حققت العسكرية المصرية نصرا عظيما أعاد أرض سيناء لمصر وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها .

وأضاف المحافظ في برقيته الى الرئيس أنه يسعده ويشرفه أن يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالى المحافظة وقياداتها بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر مـن رمضان .

أضاف محافظ شمال سيناء أن هذه الذكرى المجيدة التى ستظل مبعثا لفخر الشعب المصرى العظيم ورمزا للكرامة والعزة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة العبور بالتضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه .

وقال المحافظة في برقبته الى الرئيس ، نواصل احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر لنستلهم فى شهر الخيرات والرحمات والانتصارات رمزا متجددا يلهم المصريين القدرة والإرادة الصادقة على تحدى كل مستحيل ومواجهة كافة التحديات والأزمات .

واختتم شوشة برقبته إلى رئيس الجمهورية قائلا : أسأل الله عز وجل أن يرعاكم ويمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم ، ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما يحقق لشعب مصر العظيم كل آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة .

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