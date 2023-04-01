فى العشر الأوائل من رمضان.. آلاف المصلين يؤدون التراويح فى الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - اصطف آلاف المصلين من محافظات الجمهورية، ومختلف دول العالم، مساء اليوم السبت، فى أروقة وصحن الجامع الأزهر، لأداء صلاتى العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون فضلا من الله ورضوانًا فى اليوم العاشر من شهر رمضان المُبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، ويقوم المركز الإعلامى للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة الجامع الأزهر.





وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود الهوارى، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الدعوة والإعلام الدينى، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة التوبة برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتى التوبة ويونس برواية ورش عن نافع المدنى، ورواية الدورى عن أبى عمرو البصرى.

وأمَّ المصلين فى الجامع الأزهر الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، والشيخ محمد علاء الدين سباعى، والشيخ محمود محمد عزازى، وأمَّ المصلين فى مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد السعداوى، والشيخ محمد جمعة، والشيخ كمال محمد على، والشيخ حسام قاسم.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدى الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن فى الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية فى العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث فى العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).