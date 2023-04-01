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وزير الشباب والرياضة يكرم اسرة الشهيد سليمان علي سليمان ويطلق اسمه علي احد مراكز الشباب بمحافظة القليوبية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 10:27 مساءً - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان شهيد الواجب بمحافطة سيناء والذي استشهد اثناء القيام بواجبه الوطني اثر تعرضه لهجوم ارهابي بمنطقة غرب سيناء، وذلك بمناسبة ذكري احتفالات عيد تحرير سيناء ٢٥ ابريل الجاري. 

 

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم مركز شباب جزيرة الاحرار بمحافظة القليوبية،مسقط راسه، ليصبح مركز شباب الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل. 

 

واكد وزير الشباب والرياضة ان ما يقدمه جنود مصر من ابطال القوات المسلحة والشرطة مثلا يحتذي به في حب الوطن والدفاع عن سلامته.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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