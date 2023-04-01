السيسى يكرم جنود ومقاتلى قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الرئيس السيسى، عدد من الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما تناول بعدها الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء.

كان الرئيس، التقى عددا من مقاتلى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.