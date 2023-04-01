السيسى: سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الأخيار

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية extra news، أنه عندما تم هذا تخاذلوا معه عام 2005م، 2006م، 2007م، وحتى عام 2010م، معقبا: "إحنا المصريين كلنا دفعنا الثمن سواء الموجودين هنا فى سيناء، أو الجيش والشرطة وشعب مصر بالكامل".

وتابع: "لن يسمح مرة ثانية لأى مخلوق أن يرفع السلاح ويترك". وأكد أن الثمن الذى تم دفعه كبير جدا، الثمن الذى دفع فى هذه الحرب كبير، والدم الذى سال هنا والأرواح التى سقطت حتى نستعيد مكانة سيناء، ثمن كبير.

وبين أن الدولة المصرية لها سلطان، والدول هى امتداد للشعب والشعب هو الذى يحكم البلد، وبالتالى مفيش حد تانى ممكن يقبل إن فيه سلاح يترفع مرة أخرى خارج هذا السلطان، معقبا: "هذا سيتم مواجهته فى أى حتة فى مصر بشدة كبيرة، وسيتم مواجهته بمنتهى البطش".

وأشار إلى أن سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الأخيار.