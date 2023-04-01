الرئيس السيسي: تعزيز دور شيوخ القبائل لمنع تكرار ما حدث في سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الدولة بأجهزتها ستعزز من دور شيوخ قبائل سيناء، لمنع تكرار ما حدث في سيناء مرة أخرى، مؤكدًا على الوعي بالأعراف وتقديره إياها وتدعيمها.

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وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أزمة مكافحة الإرهاب كانت كبيرة وتم تجاوزها، وأصبحت تاريخًا، والأزمة الاقتصادية كذلك ستصبح تاريخًا ولا يوجد مشكلة بدون حل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستعداد لبذل المزيد من المجهود بشكل علمي ومدروس والتضحية من أجل الحلول الخاصة بنا، لتجاوز الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإننا نستوعب ونمتص ضغط هذه الأزمة.

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أنه فخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي.