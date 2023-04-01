السيسى يقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى كلمته أثناء تفقده للإرتكازات الأمنية بشرق القناة: "الوقت الصعب والظروف القاسية والتضحيات الكبيرة التى قدمتها مصر حققت أهدافها". وطالب الرئيس السيسى مقاتلى الجيش الثانى والثالث الميدانى بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء. وأضاف الرئيس السيسى: "يجب ألا ننسى شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم فى سيناء من أجل أمن وأمان مصر وسيناء".

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